Jandarmadan sahte içki operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta 52 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Ören Mahallesi\'nde bir kişinin sahte içki sattığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda durdurulan ticari araçta 52 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan aracın sürücüsü T.K.\'nin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.