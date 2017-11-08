T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarmadan sahte içki operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta 52 şişe sahte içki ele geçirildi

08 Kasım 2017 19:08

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta 52 şişe sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Ören Mahallesi\'nde bir kişinin sahte içki sattığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda durdurulan ticari araçta 52 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan aracın sürücüsü T.K.\'nin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAKemalpaşaJandarma Komutanlığı KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMahallesiYapılanOperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24