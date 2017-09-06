Jandarmadan sahte dolar operasyonu

İhsan YALÇIN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 986 adet 100 dolar ele geçirdi. Para dağıtımını yaptığı belirlenen ve jandarma tarafından gözaltına alınan 77 yaşındaki adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 77 yaşındaki A.B.\'nin sahte dolar temin ederek piyasaya sürülmek üzere yurt genelinde dağıtım yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler A.B.\'yi yakın takibe aldı. Jandarma, geçtiğimiz günlerde de Ataşehir\'de A.B.\'yi gözaltına aldı. Şüphelinin elindeki poşette 986 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B.\'nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan da 3 ayrı suç kaydı daha bulunduğu öğrenildi.



TURİSTLERİN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Jandarma ekipleri, ele geçirilen sahte dolarların başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde dağıtımının yapılacağını, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde döviz büroları aracılığıyla da piyasaya sürüleceğini değerlendiriyor.

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