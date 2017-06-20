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Jandarma'dan sahte belge operasyonu; basın kartı, avukat belgesi, askeri kimlik...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği sahte belge operasyonunda 30 kişi tutuklandı

20 Haziran 2017 13:35

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda yüklü miktarda sahte para ile sahte pasaport, diploma, basın kartları, avukat kimlik belgeleri ve sahte askeri kimlik belgeleri ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda ele geçirilenler şu şekilde listelendi:

1289 adet sahte 100 TL, 73 adet sahte 200 TL, 190 adet sahte 100 ABD Doları, 3 adet sahte 50 TL, çeşitli bankalara ait 151 adet sahte çek, 18 adet sahte sürücü belgesi, 3 adet sahte silah taşıma ruhsatı, 3 adet sahte basın kartı, 1 adet sahte diplomat kartı, 69 adet sahte nüfus cüzdanı, 12 adet araç tescil belgesi, 7 adet sahte mesleki yeterlilik belgesi, 4 adet sahte eski tip askeri kimlik kartı, 11 adet boş sahte İstanbul Üniversitesi diploması, 9 adet Ziraat Bankası mevduat hesap cüzdanı, 7 adet pasaport, 2 adet dolu sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte avukat kimlik belgesi, 1 adet ikamet izin belgesi, 31 adet sahte resmi belge ve kimlik yapımında kullanılan metal mühür, 1 adet soğuk baskı aleti ve 1 adet fotoğraf kesim aleti.

 

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