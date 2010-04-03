Jandarma'dan Ogün Samast açıklaması

T24 - Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, hiçbir jandarma biriminde ve hiçbir Jandarma personeli tarafından sanık Ogün Samast'ın ifadesinin alınmadığı bildirildi. Açıklamada 3 Nisan 2010 tarihli Star Gazetesi'nde yer alan ilgili haberde, söz konusu ifadenin Jandarma tarafından alındığı şeklinde anlaşıldığı ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiğine de dikkat çekildi.





Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün (2 Nisan 2010) ve bugün (3 Nisan 2010) bazı basın yayın kuruluşlarında, Hrant Dink cinayetinin sanığı Ogün Samast'ın ifadesinin alındığı esnada çekildiği bildirilen görüntüler ve çözümlerin yayınlandığı belirtildi.





Yayınlanan haberlerin tamamında, sanığın ifadesinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alındığının belirtildiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:





''Buna rağmen 3 Nisan 2010 tarihli Star Gazetesi'nde yer alan ilgili haber, söz konusu ifadenin Jandarma tarafından alındığı şeklinde anlaşılmakta ve kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Hiçbir Jandarma biriminde ve hiçbir Jandarma personeli tarafından sanık Ogün Samast'ın ifadesi alınmamıştır."