 Jandarmadan lüks villalara "tombala" baskını

İhsan YALÇIN - İstanbul (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri, Çatalca ve Şile\'de kumar oynatıldığı belirlenen lüks villalara operasyon düzenledi.

4 villaya yapılan baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 327 kişiye ise yaklaşık 100 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri , Silivri, Çatalca ve Şile\'de lüks villalarda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri villaları yakın takibe aldı.

Villalara çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen Jandarma ekipleri, çevrede çok sayıda aracın da park halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine villalara baskın düzenledi. Jandarmanın yaptığı operasyonlarla 4 oyun makinası çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Baskın esnasında kumar oynadığı belirlenen 327 kişiye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin etiği tespit edilen 8 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında Glock marka ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Bu arada yapılan incelemelerde baskını önlemek için villaların çevresine güvenlik kamera sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.



(FOTOĞRAFLI)