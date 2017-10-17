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Jandarmadan kardeşinin adını vererek kaçmaya çalıştı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, durdurulan otobüste kendisinden şüphelenen jandarmadan kardeşinin kimlik bilgileriyle kurtulmaya çalışan Ercan Ö

17 Ekim 2017 21:53

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, durdurulan otobüste kendisinden şüphelenen jandarmadan kardeşinin kimlik bilgileriyle kurtulmaya çalışan Ercan Ö.\'nün, \'tehdit\' ve \'sahtecilik\' suçlarından arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ercan Ö. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Bayraktar Karakol Komutanlığı ekiplerinin D-100 Karayolu Şaziye Köyü mevkiinde yaptığı kontrolde, İstanbul\'dan Zonguldak\'a giden yolcu otobüsü durduruldu. Kimlik kontrolü yapılan yolculardan birisi, nüfus cüzdanının yanında olmadığını söyledi. Yolcu, kardeşi Ergün Ö.\'nün ismini vererek jandarmanın kontrolünden kurtulmak istedi. Ancak jandarmanın şüphelenerek gözaltına aldığı yolcunun Ercan Ö. olduğu ortaya çıktı. Ercan Ö.\'nün, ayrıca \'silahlı tehdit\' ve \'parada sahtecilik\' suçlarından arandığı belirlendi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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