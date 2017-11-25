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Jandarmadan kadınlara çiçek

Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıtarak, kadına yönelik şiddetle mücadele için destek istedi

25 Kasım 2017 18:35

Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıtarak, kadına yönelik şiddetle mücadele için destek istedi.
Kocaeli\'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Kartepe kayak merkezi yolunda sürücüleri durdurarak, kadın sürücülere ve yolculara karanfil dağıttı. Kadın jandarma astsubay broşürler dağıtarak, halktan çevrelerinde kadına yönelik şiddet olaylarını jandarmaya bildirmelerini ve kadına yönelik şiddetle mücadelede destek olmalarını istedi. Kadınlar, jandarmayı dikkatle dinlerken, teşekkür etti.

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