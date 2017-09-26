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Jandarmadan kaçarken, yayaya ve ineğe çarptı

EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet İlçesi yakınlarında jandarma ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki Gürcistan plakalı otomobil, yayaya ve ineğe çarptı

26 Eylül 2017 19:15

EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Emet İlçesi yakınlarında jandarma ekiplerinin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki Gürcistan plakalı otomobil, yayaya ve ineğe çarptı. Durdurulan araçta ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçildi.
Emet İlçesi Köprücek Köyü yakınlarında trafik denetimi yapan jandarma ekipleri Gürcistan plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, jandarmaların \'Dur\' ihtarına uymadı. Jandarmaların takibe aldığı otomobil Köprücek Köyü içerisinde bir yayaya çarparak hafif  yaralanmasına neden oldu. Otomobil köy çıkışında da bir ineğe çarparak ayaklarından yaraladı. Jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücüsü Yılmaz K. yakalanırken, yanında oturan bir ikişi ise kaçtı. Ekipler ismi açıklanmayan kişiyi de daha sona yakaladı. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız oldukları belirlenen bir tabanca ve pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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