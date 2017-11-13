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Jandarmadan kaçak sigara, içki, uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan 3 farklı operasyonda çok sayıda kaçak içki, kaçak sigara, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 kişi tutuklanırken, 6 kişi gözalt

13 Kasım 2017 22:49

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan 3 farklı operasyonda çok sayıda kaçak içki, kaçak sigara, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 kişi tutuklanırken, 6 kişi gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri ilk olarak TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uygulamada durduğu yolcu otobüsünde 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otobüste yolcu olarak bulunan kaçak sigaraların ait olduğu kişinin üzerinde yapılan aramada ise  31 adet metanfetamin ve 5 gram esrar yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İkinci operasyon Mengen İlçesi’nde gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu yasadışı imalathane olarak kullandığı tespit edilen 4 farklı adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada 94 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Son operasyon ise Dörtdivan İlçesi’nde yapıldı. İlçede yapılan asayiş kontrolünde 3 şüphelinin üzerinde ve otomobillerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 8 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. 

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