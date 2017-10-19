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Jandarmadan kaçak şarap imalathanesine baskın

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de kaçak şarap imalatı yapılan bağ evine operasyon yapan jandarma, 1600 litre fermente içki, damıtılmış halde 10 litre dezenfekte alkol ele geçirdi

19 Ekim 2017 16:13

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de kaçak şarap imalatı yapılan bağ evine operasyon yapan jandarma, 1600 litre fermente içki, damıtılmış halde 10 litre dezenfekte alkol ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor İlçesi\'ne bağlı Kemerhisar Kasabası Çayır Mahallesi Salmanlı Mevkii\'ndeki bir bağ evinde kaçak şarap imalatı yapılarak piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine operasyon yaptı. Evde 1600 litre fermente içki, damıtılmış halde 10 litre dezenfekte alkol ve rakı imalatında kullanıldığı değerlendirilen üzerine bakır boru monte edilmiş düdüklü tencere ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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