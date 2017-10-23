Jandarmadan kaçak göçmen oprasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Dikili ile Çeşme İlçesi\'nde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğu Suriyeli 113 göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dikili ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi. İlk operasyonda Dikili’nin Sahiller Mahallesi’nde Makaron çiftliği mevkiinde zeytinlik alanda yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığı yapan 47\'si Suriye, 3\'ü Kamerun, 3\'ü Eritre, 2\'si Togo ve 1\'i Fildişi Sahili uyruklu toplam 56 kaçak yakalandı.

Diğer operasyonda ise Çeşme’nin Şehit Mehmet Mahallesi Alman Tatil Köyü mevkiinde arazide saklanan 35 Suriyeli, yasadışı yollardan Yunanistan’ın Sakız Adası\'na geçme hazırlığındayken yakalandı. Operasyon kapsamında, aynı bölgede lastik botla denize açılan 22 Suriyeli daha sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kent merkezinden plakasını bilmedikleri bir minibüsle sahillere geldikleri belirlenen 113 kaçak, sağlık kontrolü ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.