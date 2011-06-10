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JANDARMADAN HOPA AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

10 Haziran 2011 12:31

-JANDARMADAN HOPA AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - AK Parti mitinginin ardından Hopa'da çıkan olaylarla ilgili, İl Jandarma Komutanının vali yerine o gün Jandarma Genel Komutanlığına vekalet eden Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanının talimatlarını dinlediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''31 Mayıs 2011 tarihinde Artvin ili Hopa ilçesinde meydana gelen toplumsal olay ile ilgili olarak, İl Jandarma Komutanının il valisi yerine, o gün Jandarma Genel Komutanlığına vekalet eden Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanının talimatlarını dinlediği yönündeki iddialar asılsız ve mesnetsizdir'' ifadelerine yer verildi.

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