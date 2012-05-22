Jandarma'dan 'Hayata Dönüş' cevabı

Bayrampaşa Cezaevi'ndeki "Hayata Dönüş Operasyonu" davasına bakan mahkemenin talebi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, operasyona ilişkin ellerinde görüntü kasedi olmadığını kaydetti.
“Görev sınırlarını aşarak, 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri” öne sürülen dönemin 39 jandarma görevlisinin yargılandığı davaya bakan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi 'nin, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdiği talimat yazısına, cevap geldi. İstanbul İl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, Bayrampaşa Cezaevi'nde 19 Aralık 2000 tarihinde başlayan operasyona ilişkin, ellerinde kamera görüntülerine ait kayıt bulunmadığı belirtildi.