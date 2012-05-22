T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarma'dan 'Hayata Dönüş' cevabı

Davaya bakan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi 'nin, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdiği talimat yazısına, cevap geldi

22 Mayıs 2012 22:38

Bayrampaşa Cezaevi'ndeki "Hayata Dönüş Operasyonu" davasına bakan mahkemenin talebi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, operasyona ilişkin ellerinde görüntü kasedi olmadığını kaydetti.

“Görev sınırlarını aşarak, 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri” öne sürülen dönemin 39 jandarma görevlisinin yargılandığı davaya bakan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi 'nin, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdiği talimat yazısına, cevap geldi. İstanbul İl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, Bayrampaşa Cezaevi'nde 19 Aralık 2000 tarihinde başlayan operasyona ilişkin, ellerinde kamera görüntülerine ait kayıt bulunmadığı belirtildi. 

ETİKETLER

hayat dönüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24