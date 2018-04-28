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Jandarmadan EyüpSultan'da asayiş ve narkotik denetimi

İstanbul,(DHA) EYÜPSULTAN'DA çok sayıda jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen denetimde yol kontrol noktaları, metruk binalar ve umuma açık yerlerde narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı

28 Nisan 2018 12:06

İstanbul,(DHA)
EYÜPSULTAN\'DA çok sayıda jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen denetimde yol kontrol noktaları, metruk binalar ve umuma açık yerlerde narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı  ekipleri yol kontrol noktalarında ve mahalle aralarında uyuşturucu satıcılarının yakalanması için metruk binalar ile umuma açık yerlerde arama yaptı. Şüpheli görülen kişilerin üstlerini arayan jandarma yeni barkod okuyucularla kimlik kontrolü yaptı. Uygulamaya asayiş timleri, jandarma komando birlikleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Trafik ve asayiş ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde ise araçlar durdurularak didik didik arandı. Çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişilere adli işlem yapıldı ve ele geçen narkotik maddelere el konuldu. 

 

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