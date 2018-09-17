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Jandarmadan düğün magandalarına ceza yağdı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düğünlerde yapılan kontroller sonucu 12 kurusıkı tabanca ele geçirildi, kullananlara toplam 12 bin 552 lira para cezası kesildi

17 Eylül 2018 20:11

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düğünlerde yapılan kontroller sonucu 12 kurusıkı tabanca ele geçirildi, kullananlara toplam 12 bin 552 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düğünlerde silah ile ateş edilmesi sonucunda yaralanma ve ölüm olaylarının meydana gelmemesi amacıyla İl Jandarmaya bağlı ekipler tebdilli kıyafet giyerek düğünlerde görev alıyor. Yapılan uygulama neticesinde düğünlerde görev alan ekipler tarafından 12 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tabancaları yakalatan şahıslara ise meskun mahalde ateş etmekten adli işlem yapılarak 12 bin 552 TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekipleri düğünlerdeki silah atılarak ölüm olaylarının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

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