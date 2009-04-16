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Jandarma'dan DTP'lilere operasyon

Kocaeli Jandarma Komutanlığı, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde DTP'lilere yönelik yaptığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

16 Nisan 2009 03:00

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde DTP'lilere yönelik yaptığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Körfez İlçesi Hereke Beldesi'nde seçim döneminde yaptıkları basın açıkmaları nedeniyle DTP Körfez Belediye Başkan adayı Şeracettin Başboğa, Barış Demokrasi Partisi Körfez İlçe Başkanı Sait Demirkaya gözaltına alındı. Ardından Kocaeli Üniversitesi öğrencisi 11 öğrenci de terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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