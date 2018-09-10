Jandarmadan drone ile trafik denetimi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde drone ile havadan denetim yapan jandarma ekipleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesti.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Köprübaşı- Salihli Karayolu Gölmarmara Kavşağında drone destekli trafik denetimi yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen\'in katılımıyla yapılan kontrollerde, hatalı solama gibi trafik ihlali yaparak trafik kazalarına davetiye çıkaran sürücüler, havadan drone ile görüntülendi, idari para cezası uygulandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda drone eşliğinde yapılan uygulamaların devam edeceğini ifade etti.



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