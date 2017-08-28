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Jandarmadan bayram boyunca drone'lu denetim

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla 'Frene değil, kurallara güvenin' sloganıyla kent genelinde trafik uygulaması yapacak

28 Ağustos 2017 15:42

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla \'Frene değil, kurallara güvenin\' sloganıyla kent genelinde trafik uygulaması yapacak. Denetimler, insansız hava aracı droneler tarafından kayıt altına alınacak.
Kurban Bayramı nedeniyle 10 günlük tatil boyunca trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, \'Frene değil, kurallara güvenin\' sloganıyla trafik ve asayiş uygulaması başlattı. Kent genelinde tüm ilçelerde tatil boyunca kazaların ve olaylarını önüne geçilmesi adına sıkı denetim yapılacak. Uygulama kapsamında tatilin başlamasıyla kentin giriş ve çıkışlarında trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada çikolata ve çay ikram edilen sürücüler uzun süren yolculuklarda yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirildi. Engelli vatandaşların ulaşımlarını rahatça yapmaları da sağlanırken, tüm bu uygulamalar da insansız hava aracı Drone\'ler ile kayıt altına alındı. Drone\'ler ile denetlenen trafikte hata yapan sürücüler de uyarıldı. Ekiplerin trafik ve asayiş denetimlerinin vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmesi amacıyla bayram boyunca sürdürüleceği belirtildi.


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