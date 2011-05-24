-JANDARMADAN "İZDİVAÇ" OPERASYON BEYŞEHİR (A.A) - 24.05.2011 - Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yaşlı ve dul erkeklerin evlilik vaadiyle paralarını alıp dolandırdıkları öne sürülen 21 zanlıdan 20'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı, bir grubun, belirledikleri yaşlı ve dul erkekleri evlendirme vaadiyle paralarını alarak dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından delillerin toplanmasıyla operasyon için harekete geçen ekipler, Konya'nın Beyşehir, Seydişehir, Akşehir ve Karapınar ilçeleriyle, Antalya, Denizli, Isparta, Burdur ve Uşak'ta eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8'i kadın toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edilen zanlılardan, 8'i kadın 20 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlılardan biri savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt oluşturarak dolandırıcılık olayına karıştıkları ileri sürülen zanlıların, evlenmek isteyen yalnız kişileri tespit ettikten sonra bir yolunu bulup söz konusu kişiyle iletişime geçtikleri belirtildi. Zanlıların takma isimler kullanarak, yaşlı ve dul erkekleri evlilik vaadiyle örgütteki kadınlarla görüştürüp, anlaşma sağlandıktan sonra hediye edilen altın takı, elbise ve paraları alıp kayıplara karıştığı iddia edildi. Bu yolla 20 kişinin dolandırıldığı bildirildi.