Jandarma'dan '3 aylık bebek Ezel' açıklaması

T24 - Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği, basında yer alan ''3 aylık Ezel'i ölümden bebek bezi kurtardı'' başlıklı haberlerde gerçekle bağdaşmayan ifadelerin yer aldığını ve faillerin tespitine yönelik araştırmaya devam edildiğini bildirdi.





Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 Nisan 2010 tarihinde bir basın kuruluşunda yayınlanan ''3 aylık Ezel'i ölümden bebek bezi kurtardı'' başlıklı haberde, Trabzon'un Çağlayan Beldesi'nde, 28 Ağustos 2007 tarihindeki bir nişan töreni esnasında, açık alanda meydana gelen silahlı ateş etme olayında o tarihte 3 aylık olan Ezel ismindeki bir çocuğun G-3 modeli tüfek ile atılan bir mermi ile karnından yaralandığı hatırlatıldı.





Söz konusu haberde ''failin bulunamadığı ve Cumhuriyet Savcılığı'nca takipsizlik kararı verildiği, çocuğun babası Mehmet Yadigar Çakıroğlu isimli şahıs tarafından 'jandarma kimin vurduğunu biliyordu, hatta silahın nerede olduğunu da ancak olayın üzeri örtüldü ve faili meçhul bırakıldı'' şeklindeki ifadelerin gerçekle bağdaşmadığı belirtildi.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





''Trabzon İl Merkez Çağlayan Beldesi'nde, 28 Ağustos 2007 günü saat 22.00 sıralarında, ateşli silahla yaralanma olayının olduğunun haberi alınması üzerine, Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme Birimi ile olaya müdahale edilmiş, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde toplanan deliller doğrultusunda herhangi bir şüpheli tespit edilememiştir.





Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi söz konusu olmayıp, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Şubat 2008 tarihinde verilen 'Daimi Arama Kararı' gereği, mahalli Cumhuriyet Savcılığı ve ilgili jandarma birlikleri tarafından olayın faili/faillerinin tespitine yönelik araştırmaya devam edilmekte ve olay sürekli olarak takip edilmektedir.''







'3 aylık Ezel'i ölümden bebek bezi kurtardı'







Sabah gazetesinde Ulaş Özdemir imzasıyla yer alan ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın hakkında yazılı açıklama yaptığı "3 aylık Ezel'i ölümden bebek bezi kurtardı" (2 Nisan 2010) başlıklı haber şöyleydi:





Trabzon'da, tüfekle karnından vurulan ve bebek bezinin tampon görevi yapmasıyla mucizevi şekilde kurtulan minik Ezel, 3 yaşına girdi. Ama onu vuran magandadan hâlâ haber yok

Annesinin kucağında gittiği nişan töreninde açılan ateşle karnından vurulan 3 aylık Ezel, bebek bezinin tampon görevi görmesi sayesinde ölümden döndü. Ezel şimdi 3 yaşında ama onu vuran maganda hâlâ yakalanamadı. Trabzon'un Çağlayan beldesinde, 28 Ağustos 2007'de yaşanan olay şöyle gelişti: O tarihte 3 aylık olan Ezel, annesi Nuray Ç.'nin (33) kucağında bir akrabalarının nişan törenine katıldı. Açık alandaki nişanda silahlar patladı. Komşu köyden de karşılık gelince mermiler yağmur gibi yağmaya başladı. Bir magandanın silahından çıkan mermi, anne Nuray Ç.'yi sağ kolundan yaraladı. Genç kadın KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken Ezel de yakınları tarafından alınarak eve götürüldü. Teyzesi, bezini değiştirirken Ezel'in de karnından vurulduğunu gördü. Olayın üzerinden tam bir saat geçmişti. İç organları büyük hasar gören Ezel hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonucunda kurşun çıkartıldı. Hastanede 18 gün yaşam mücadelesi veren Ezel hayata tutunmayı başardı. Doktorlar, bebek bezinin tampon görevi görerek kanamayı durdurduğunu, Ezel'in hayatta kalmasının mucize olduğunu söyledi.





'Beni neden hep ameliyat ediyorlar'





Ezel'in karnındaki merminin G-3 model tüfekle, olay yerine 650 metre uzaklıktaki Numanlı köyünden atıldığı belirlendi ama fail bulamadı. Trabzon Cumhuriyet Savcılığı da takipsizlik verdi. Ezel şimdi 3 yaşında. Bugüne kadar 5 ameliyat geçirdi. Son ameliyattan bir hafta önce çıkan Ezel, annesine sürekli, "Beni niçin hep hastaneye götürüyorsunuz? Beni neden ameliyat ediyorlar?" diyor.

