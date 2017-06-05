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Jandarmada 'FETÖ' operasyonu; 35 gözaltı

Gözaltıların süreceği bildirildi

05 Haziran 2017 14:55

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ik ayrı 'FETÖ' soruşturmasa kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 16'sı subay, 19'u astsubay olmak üzere 35 muvazzaf jandarma personeli yakalandı.

 

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