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Jandarma'da basına kapalı ilk devir-teslim töreni

Jandarma Genel Komutanlığı'nda devir teslim ilk kez basına kapalı yapıldı.

12 Ağustos 2010 03:00

T24- Jandarma Genel Komutanlığı’da komuta devir teslim töreni bu kez sessiz sedasız yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği resmi internet sitesinde, dün yapılan komuta devir teslim töreni bugün duyruldu.


Yüksek Askeri Şura toplantılarında, Orgeneral Hasan Iğsız’ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmeyeceğinin duyurulması ve ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmesi düşünülürken istifa ettiğini açıklayan Orgeneral Atilla Işık, Jandarma Genel Komutanlığı görevinide sessizce devretti.


26 Ağustos 2008 tarihinde dönemin Jandarma Genel Komutanlığı komuta devir teslim töreni basına açık yapılmıştı. Orgeneral Işık Koşaner’in Jandarma Genel Komutanlığı’nı Orgeneral Atilla Işık’a devir ettiği törene Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ katılarak Orgeneral Koşaner’e plakat ve şilt vermişlerdi.


Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bugünkü bilgi notunda, “Jandarma Genel Komutanlığı Komuta Devir Teslim Töreni 11 Ağustos 2010 tarihinde yapılmış, Orgeneral Necdet Özel Jandarma Genel Komutanlığı emir komutasını devralmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

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