Jandarma'da 900 istifa

Jandarma, istifa depremiyle çalkalanıyor. Bir hafta içinde 3 jandarmanın intiharı şok istifaları beraberinde getirdi.



Jandarma Genel Komutanlığı'na 900 uzman jandarmanın istifa için dilekçe verdiği bildirildi. Bir hafta içinde 3 uzman jandarmanın intihar ettiğini dile getiren Emekli Muvazzaf Uzmanlar Derneği (EMUD) Genel Başkanı emekli gazi uzman jandarma Adnan Oğuz, intihara götüren sebeplerin araştırılmasını istedi.





EMUD, yaptığı yazılı açıklamada, uzman jandarmaların sıkıntılarını dile getirdi. Son zamanlarda bir çok uzman jandarmanın istifa ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu an 900 personelin istifa için dilekçe ile müracatta bulunduğu kaydedildi. EMUD Genel Başkanı emekli Gazi Uzman Jandarma Adnan Oğuz imzasıyla yapılan açıklamada, bir hafta içerisinde üç uzman jandarmanın Tokat, İzmir ve Elazığ'da intihar ettiği belirtildi.





"Ülkemizde her şey insan hakları çerçevesinde araştırılırken terörle bire bir mücadele eden ve bu uğurda yüzlerce şehit ve gazi veren uzman jandarmaları intihara götüren sebepler araştırılmalıdır." diyen Oğuz, 25 bin personelin sıkıntılarının incelenip çözüm yoluna gidilmesi gerektiğini ifade etti. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nu göreve davet eden Oğuz, sıkıntılar ile sorunların birçok defa dile getirilmesine karşın hep gözardı edildiğini savundu.





Son zamanlarda bir çok uzman jandarmanın istifa ettiğini anlatan Oğuz, şu an 900 personelin istifa için Jandarma Genel Komutanlığı'na müracatta bulunduğunu söyledi. Pisikolojik olarak bunalımda ve sahipsizliğin eşiğinde olan birçok uzman jandarmanın eşlerine vasiyet bıraktığını dile getiren Oğuz, vasiyetlerinde "Eğer hak vaki olursa hiçbir askeri personeli, hiçbir siyası personeli cenazeme gelmesin mahalleden, sokağımdan, köyümün girişinden almayın. Alırsanız hakkımı helal etmem. Katılmasınlar, benim sağlığımda bana sahip çıkmayanların cenazeme gelerek boy göstermelerini istemiyorum." dediğini aktardı.





Askeri hiyerarşi esas alınarak sayısız dilekçe ile müracaatlar yapıldığını vurgulayan Oğuz, 2003 yılından bu yana çalışma yapılıyor denilerek dilekçelerin Jandarma Genel Komutanlığı'na gitmeden ilçeden, karakoldan çevrildiğini kaydetti. Uzman jandarmaların dilekçe verdiği taktirde 'emre itaatsizlikte ısrar' suçunu işlediğinden bahisle savunma istenilip cezalara maruz kalındığını savunan Oğuz, vatanın huzur ve güvenliği için çalıştıklarını belirtti.





Genelkurmay Başkanı'nın "Subaylar ve astsubaylar TSK'nın direğidir" açıklamasını olumlu karşıladıklarını dile getiren Oğuz, Genelkurmay Başkanı'ndan birçok defa dernek ve gazi uzman jandarmalar olarak randevu talep etmelerine karşın olumlu bir cevap alamadıklarını söyledi. Basın yayın yolu ile randevu taleplerini yenileyen Oğuz, uzman jandarmalar ile ailelerinin yaşadığı sıkıntıları şöyle özetledi: "Teşkilatımızda eşler bulundukları ortamlarda 'benim eşim senin eşine sicil verecek, isterse meslekten atılır ve astsubay sınavına da giremez ona göre' demekte. Bazı üstler; 'bak botun boyasız, saçın uzun, atarım içeri' diyerek personeli sıkıştırmakta. Çocuklar kendi aralarında 'bizim üç tane uzmanımız var sizin kaç tane var, babam bizim uzmana bağırdı senin babana da bağırır ha diye' konuşmalar geçmekte. Astsubaylar işlerin bir çoğunu uzman jandarmaya yaptırmakta ve iş yükü uzman jandarmaların üstünde, ne de olsa uzman denilerek hakir görülmekteyiz."