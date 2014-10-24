Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişleri'ne bağlandı; TSK üç konuda endişeli

Genelkurmay'ın, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasını içeren ‘Güvenlik Paketi’ ile ilgili üç konuda endişesi olduğu öğrenildi.

Siyasete açılır

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in kişiye özel ibaresiyle Başbakan Ahmet Davutoğlu’na gönderdiği yazıyla ilgili Ankara kulislerine yansıyan bilgiye göre, Jandarma personelinin atama yetkisinin İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasıyla teşkilatın siyasi etkilere açık hale gelebileceğine dikkat çekiliyor. Askeri hiyerarşiye göre yapılanmış Jandarma’nın, askeri teamüllerden uzak siviller tarafından atama ve sicil bakımından değerlendirilmesinin sağlıklı olmayacağına işaret ediliyor.

Doğu’da sıkıntı

Dikkatle değerlendirilmesi istenen bir diğer nokta , Irak ve Suriye’deki IŞİD tehdidinin güvenlik sorunlarında zafiyet yaratacağı oldu. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu’da PKK ile mücadele eden birliklerin çoğunlukla Jandarma ve Kara Kuvvetleri personeli karmasından oluştuğuna vurgu yapıldı. Bundan dolayı Jandarma’nın İçişleri’ne bağlanması durumunda emir komutada ciddi boyutta aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

Uzman personel

Özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda uzman personel sıkıntısı doğabileceğine de dikkat çekilirken, Jandarma’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasıyla bir savaş halinde TSK personelinde yaklaşık 200 bin kişilik bir azalma olacağı uyarısı da yapıldı.

Bakanlık: Askeri görev sürecek

İçişleri Bakanlığı ise henüz taslak halindeki çalışmada Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın, askeri görevleri dışındaki görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin olarak atama, değerlendirme ve disiplin konularında İçişleri Bakanı’nın ve valilerin yetkilendirilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Edinilen bilgiye göre taslakta diğer öne çıkan bazı önemli noktalar şunlar oldu:

1- Başında tuğgeneral bulunan jandarma bölge komutanlıkları kaldırılacak. 2- İllerdeki jandarma alay komutanları doğrudan il komutanı sıfatıyla valiye bağlanacak. 3- Vali o ildeki jandarma personelinin sicil amiri olacak. 4- Jandarma personelinin görevden alma işlemleri İçişleri Bakanlığı’na devredilecek. 5- İdari ve adli soruşturma için Genelkurmay izni aranmayacak. 6- Jandarma Genel Komutanlığı’nın Genel Müdürlüğe dönüştürülmesi söz konusu değil. 7- TSK’nın bir orgeneral kadrosu Jandarma’ya verilecek. 8- Jandarma Genel Komutanı’nın MGK üyeliği sürecek. 9- Jandarma, personel kaynağını yine TSK’dan karşılamaya devam edecek. 10- Taslağa son şekli Genelkurmay’la yapılacak görüşmelerden sonra verilecek.

Üniforma mavi veya lacivert

‘Güvenlik Paketi’ Jandarma üniformasının değiştirilmesini de içerdiği için bu yönde bazı hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. Üniformanın hâki renkten birçok AB ülkesinde olduğu gibi mavi veya lacivert olabileceği belirtiliyor.