Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alım şartları belirlendi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma ve Sahi̇l Güvenli̇k Akademi̇si̇ Başkanlığı Eği̇ti̇m Merkezi̇ Komutanlığı Temi̇n Yönetmeli̇ği̇ ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmeliğe göre, akademinin sivil öğrenci adaylarında, en az 4 yıllık lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak şartı getirildi. Ayrıca, müracaat yapılan yılın ocak ayının biri itibariyle 27 yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmeyen adaylar başvuruda bulunabilecek.

En az 4 yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan astsubaylardan, sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış ve yedinci hizmet yılını bitirmemiş olanlar başvurabilecek.

Bu şartlarla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemiler için şu koşullar da aranacak:

"Güverte bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için; sözleşmenin öngördüğü müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının; güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmek.

Makine bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için; sözleşmenin öngördüğü müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının; gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmek."

İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin durumuna ilişkin usul ve esaslar ise bakanlıkça belirlenecek.

Alınacak öğrenci sayısı ise kapasite, boş kadro sayısı ve ihtiyaç göz önüne alınarak, her dönem için sivil ve astsubay kaynaklarından, kadın ve erkek, branş bazında olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilecek.

Adaylarda aranacak nitelikler ve fiziki yeterlilik ile mülakat sınavı şartları da yönetmelikte açıklandı. Yönetmelikle Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın (ASEM) öğrenci temini usul ve esasları da belirlendi.