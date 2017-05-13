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Jandarma ve polis yanlışlıkla çatıştı; 1 asker şehit, 1 polis de yaralı!

Valilik konuyla ilgili açıklama yaparak, "tahkikat başlatılmıştır" dedi

13 Mayıs 2017 12:55

Hatay'ın Hassa İlçesi Çardak Yaylası'nda düzenlenen operasyon sırasında, jandarma ve polis arasında yanlışlıkla çıkan çatışmada, Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin şehit olurken, 1 asker ile 1 polis de yaralandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Amanos Dağları'ndaki Çardak Yaylası Domuzdamı mevkiinde iddiaya göre gece bölgedeki PKK'lilere karşı başlatılan operasyon kapsamında pusu kuran polis Özel Hareket ekipleri, aynı amaçla bölgede devriye gezen jandarma ekiplerini termal kamerada fark edince, PKK'li sanarak ateş açtı.

Jandarmanın da PKK saldırısı sanarak karşılık verdiği çatışmada Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin şehit olurken, 1 asker ile 1 Özel Hareket polis yaralandı. Yaralılar kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Valilik açıklama yaptı



Konuyla ilgili Hatay Valiliği de bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Amanoslar bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere 11 Mayıs'ta operasyon başlatılmıştır. Operasyonlar sürerken 13 Mayıs'ta saat 00.45 sıralarında Hassa İlçesi Çardak Yaylası Domuzdamı Mevkiinde meydana gelen olayda 2 jandarma özel harekat timi mensubu ile 1 polis özel harekat timi mensubu yaralanmıştır. Olayın ardından ambulansla ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

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