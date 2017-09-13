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Jandarma ve AFAD'tan 2 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'ndeki Makam Dağı'nda bulunan 70 metrelik uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Jandarma ve AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı

13 Eylül 2017 14:34

Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani İlçesi\'ndeki Makam Dağı\'nda bulunan 70 metrelik uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Jandarma ve AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Hayvanların sahibi Mehmet Erkol, ekiplere teşekkür etti.
Ergani İlçesi\'ndeki Makam Dağı\'nda dün keçilerini otlatan Mehmet Erkol, akşam saatlarinde hayvanlarıyla eve dönüş hazırlığı yaparken, kayıp olan 3 keçisinin 70 metrelik uçurumun kenarında olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile keçileri bulunduğu yerden alamayan Mehmet Erkol, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban\'ı cep telefonu ile arayarak yardım istedi. Kaymakam Çoban\'ın talimatı üzerine bölgeye 10 kişilik jandarma ve AFAD ekipleri sevkedildi. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından uçurumdan iple inen ekipler, kayalıklarda mahsur kalan keçiler teker teker kurtararak, sahibine teslim etti. Keçilerin sahibi Mehmet Erkol, Kaymakam Mesut Çoban, Jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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