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Jandarma, uyuşturucu satıcılarını ve 2 kaçak Afgan'ı yakaladı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamalarında 650 paket kaçak sigara ve 25 gram esrar ele geçirildi, yurda kaçak girdiği tespit edilen 2 Afgan yakalandı

05 Şubat 2018 15:01

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamalarında 650 paket kaçak sigara ve 25 gram esrar ele geçirildi, yurda kaçak girdiği tespit edilen 2 Afgan yakalandı.
Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hafta sonunda yaptığı yol uygulamalarında 650 paket kaçak sigara ve 25 gram toz esrar ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 2 Afgan da yakalandı.
Tomarza ilçesinde yine jandarma tarafından yapılan operasyonda ise 3 gram bonzaiyi satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.
Olaylarla ilgili toplam 5 kişi gözaltına alınırken, yurda kaçak yollarla giren 2 Afgan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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