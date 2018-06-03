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Jandarma Teşkilatı 179 yaşında

  Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) JANDARMA  Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek koşu öncesi vatandaşlar, jandarmalar  ve onların kullandıkları araç, teçhizat ve malzemelerin bulunduğu sergiyi gezdi

03 Haziran 2018 19:29

 

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) JANDARMA  Teşkilatının 179\'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek koşu öncesi vatandaşlar, jandarmalar  ve onların kullandıkları araç, teçhizat ve malzemelerin bulunduğu sergiyi gezdi. Yarışı izlemeye gelen aralarında çocukların da bulunduğu ziyaretçiler, sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Veliefendi Hipodromu’nda bugün gerçekleştirilecek olan koşu öncesi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca bir etkinlik gerçekleştirildi. Yarış  kapsasında hipodromda düzenlenen etkinlikte, komando, asayiş, trafik, kriminal, motosikletli asayiş, mobil asayiş karakolu aracı, zırhlı araç \"Ejder\" ile son teknoloji teçhizat ve malzemeler sergilelendi.  Bazı vatandaşlar iskerlerle fotoğraf çektirdi.

Anne ve babasıyla yarışı izlemeye gelen Tuğra Yılmaz Heşe,  \"Çok güzeldi. Nişangah görmemiştim hiç hayatım boyunca. Oyunlarda takıp adam öldürüyorduk. Bulduğum tüm silahlı oyunları bulup indirmeye çalışıyorum. Çok sevdim yemin ederim “ dedi. 

Sergiyi oldukça beğendiğini söyleyen Feray Yılmaz Karaca ise, \"Çok güzel. Koşu varmış onun için yapıyoruz diyorlar. Bu da çok meraklı mukavvalardan, kartonlardan ne bulursa evde çeşit çeşit silahlar hepsini bilir. Silahlarla yarışıyoruz evde\" şeklinde konuştu. 

Jandarma Teşkilatının 179\'uncu Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında bugün saat 17.00’de Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek  yarışta birinci gelen at sahibine İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh  Köroğlu tarafından tarafından birincilik ödülü takdim edilecek.

(FOTOĞRAF)

 

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