-JANDARMA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU SAMSUN (A.A) - 20.07.2011 - Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Güler, Samsun'un Havza ilçesinde ölen gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Tuğgeneral Güler, beraberinde Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Doğru ve Havza Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'yla Havza'da yaşanan olayda hayatını kaybeden Gökhan Çetintaş'ın (16) Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğini iletti. Ölen gencin babası Hasan Çetintaş'a sabırlar dileyen Tuğgeneral Güler, ''Yapabileceğimiz her hangi bir konuda her zaman yanınızdayız. Çocuğunuzun görev ve sorumlulukları bu vesileyle bize geçmiştir. Biz her zaman yanınızdayız'' dedi. Baba Hasan Çetintaş herhangi bir açıklamada bulunmazken, Çetintaş'ın yakınları Tuğgeneral Güler'e ''Sizlerin de işi çok zor. Allah sizlere de kolaylık versin'' şeklinde konuştu.