Jandarma raporundaki ilginç detay: Siyah otomobilin içindekiler MİT’çi miydi?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 'FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen Adil Öksüz’ün yakalandığı saatlerde, Akıncı Üssü’nden çıkan siyah bir otomobil jandarma tarafından durduruldu. Kendilerinin MİT mensubu olduğunu söyleyen ve kimliklerini gösteren kişiler, jandarmanın izin vermesiyle olay yerinden uzaklaştı. Bu konu Öksüz’ün kaçırılmasıyla ilgili hazırladığı iddianameye girdi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında hazırladığı raporda yer alan tespitler ise o gün Akıncı Üssü’nden çıkan siyah renkli otomobil üzerindeki esrar perdesini daha da derinleştirdi.

'FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün kaçırılması ile ilgili iddianamede şüpheli sıfatıyla ifade veren jandarma astsubayları Ahmet Camgöz ile Semih Kaman ifadelerinde siyah bir otomobilin içinde bulunan ve kendini MİT mensubu olarak tanıtan kişilerden bahsetti.

“4-5 kişi vardı”

Hürriyet'te yer alan habere göre astsubay Ahmet Cengiz o günü ve o anı ifadesinde şöyle anlattı:

“Kışla Karakoluna giderken yol üzerinde park etmiş halde siyah renkli otomobili saat 11.00-11.30 sıralarında gördük, şüphelenerek durduk. Murat Bozdoğan komutanımız kimlik sormak için arabaya yaklaştı. Ben tabancamı doğrultarak bu kişilere gösterdim. Aracın içinden şoför çıkarak ‘sakin olun’ diyerek kimliğini de göstererek çıktı ve kimliği MİT’e ait bir kimlikti. Aracın içerisinde şoförle beraber 4 ya da 5 kişi vardı, ancak ben bu aracın plakasını alamadım, bizim ekipten de kimsenin aldığını düşünmüyorum. Kimliğin MİT’e ait olduğunu görünce biz kendilerinin gitmelerine müsaade ettik. Hatta Murat Bozdoğan komutanımıza nereden kaçanlar var diye sormuşlar. Bir tanesinin tip olarak net hatırlıyorum; kendisi şofördü ve bu şoför uzun siyah sakallı, atletik tipli ve 30-35 yaşlarında birisiydi. Diğerlerini ise hatırlayamıyorum.”

“MİT’in aracı olduğu için aramadık”

Astsubay Semih Kaman ise ifadesinde şunları söyledi:

“Biz Akın Öztürk’ün yakalanmasına yönelik yol emniyeti yaparken bir araç Akıncı Üssünden doğru geldi. Biz bu aracı MİT’in aracı olduğu için aramadık, kimliğini gösterdiler geçtiler.”

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç’in hazırladığı iddianamede esrarengiz otomobille ve içindeki MİT’çiler ile ilgili sadece bu cümleler bulunuyor. İddianamede, savcının bu otomobil ve içinde kendini MİT’çi olarak tanıtan kişilerle ilgili herhangi bir sorgulama ya da araştırma yapılmadığı görülüyor.

Ancak, bir başka ilde yani, İzmir’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması ile ilgili raporu okuduğumuzda o gün Akıncılar Üssü’nde bulunan otomobil ve MİT mensubu olduğunu iddia edilen kişilerin gerçek kimliklerinin araştırılması ve o gün Akıncılar Üssü’nde neden bulunduklarının sorgulanması gerekliliğini ortaya çıkıyor.

İzmir Jandarma Komutanlığı’nın hazırladığı raporda aynen şu ifadeler yer alıyor: “Yakalanan örgüt mensubu Jandarma imamı, hususi ve mesul imam konumundaki öğretmenlerin hemen hemen tamamının siyah araç kullandıkları görülmüş ancak nedeni tespit edilememiştir.”