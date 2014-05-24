Jandarma raporuna göre, Soma'da işçilerin kaçacağı tüm kapılar kapalı!

Soma faciasından 6 gün sonra maden ocağında incelemeler yapan Jandarma’nın tutanağına göre, hiç kapatılmaması gereken hava giriş kapılarından ikisi kapalı, biri de toprakla doldurulmuş.

Soma’da meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından başlayan soruşturma derinleştirilirken olaydan 6 gün sonra ocakta inceleme yapan Jandarmaya bağlı ekiplerin tespitleri ise dikkat çekti.

Yapılan incelemede 3. giriş kuzey istikametindeki hava bacasının tel hasır ile kapalı olduğu kaydedilerek buranın sadece tamir işleri için gerektiğinde kullanıldığı ve kapısının kilitli olduğu ifade edildi. Ayrıca bu hava çıkış bacasının kömür nakil bacası olarak da kullanıldığı saptandı.

Girişi tel hasırlarla engellendi

Helin Şahin’in Star’daki haberine göre, Soma ilçe Jandarma komutanlığı tarafından 20 Mayıs tarihinde facianın meydana geldiği madende yapılan incelemede olay yeri krokileri ve fotoğrafları soruşturma dosyasına girdi.

Krokiler ile ilgili tutulan tutanakta 4 madde sıralandı. Tutanakta madenin güney istikametinde ana nakliye bacası olduğu belirtildi. Buranın 1X1,70 metre ebatında kapı açıklığına sahip olduğu kaydedildi. Bitişik olan girişin güney istikametinde birinci bacaya irtibatlı olarak 15 metre uzunluğunda olan bacanın tamamen kapalı olduğu ifade edildi. İkinci girişin yine güney istikametinde ana nakliye bacasının yine 1x1,70 metre ebatında açık olduğu tespit edildi. 3. Giriş kuzey istikametindeki hava bacanın tel hasır ile kapalı olduğu kaydedildi ve kapısının da kilitli olduğu ifade edildi.

‘Eski nefes’ toprakla kapatıldı

Yine bu hava çıkış bacasının ayrıca kömür nakil bacası olarak da kullanıldığı saptandı. Tutanağın son maddesinde ise maden ocağına ait olan idari binaya ise belli bir mesafede olan eski nefes diye tanımlanan ve 2006 yılından bu yana kapalı olan havalandırmanın ise toprakla kapalı olduğu belirtildi.

Asla kapalı olmamalıydılar

Facianın yaşandığı madende işçi olarak çalışan Volkan Akın madenin ana giriş kapısı dahil 5 kapısı olduğunu bunların da ‘hava giriş ve hava çıkış kapıları’ olduğunu söyledi. Bu kapılardan birinin 2006’dan beri kapalı olduğunu belirten Akın, “Neden kapalı olduğunu bize söylemediler. Hava giriş ve çıkış kapıları maden içindeki hava sürküelasyonunu sağlar. Bu kapılardan zaman zaman kömür çıkartılıyordu. Bunun için kullanılıyordu. Bu girişlerden insanlar içeri girip çıkıyordu. Yeraltının kuralı olası bir tehlikede bu giriş ve çıkışları kullanabilmektir. Kazadan sağ kurtulanlar zaten açık olan tek hava girişinden çıkartıldılar. Maden ocağının hava giriş çıkışları asla kapalı olmamalı” diye konuştu.

‘İş güvenliği uzmanları suçlu’

Öte yandan Soma Maden faciası sırasında emniyet ekibinde maden teknikeri olarak çalışan Mehmet Uçgun, Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadesinde İş Güvenliği Uzmanlarını suçladı. Uçgun madende çalışan iş güvenliği uzmanlarının düzenli olarak maden ocağında bulunan ayaklarda gerekli incelemeleri yapmadıklarını itiraf ederek sadece sorun ve eksiklik bulunan durumlarda geldiklerini belirtti.

‘Dinamit göstergeleri etkiler’

Vardiya Mühendisi Ertan Ersoy ifadesinde olay günü, olay saatinden hemen önce yarım lokum dinamit ve bir adet kapsül patlatıldığını söyledi. Ersoy, “Patlamadan da dolayı o bölgede sensörlerde ppm değerleri en fazla 10 dakika yükselir. Daha sonra eski seviyesine gelir. Gaz ölçümlerinde yükselmelerin sebebi dinamit patlamalarında da kaynaklanabiliyor” dedi.