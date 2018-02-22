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Jandarma Özel Harekâtçılar Afrin'e uğurlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak için bölgeye gidecek olan Jandarma Özel Harekât (JÖH) persone

22 Şubat 2018 20:08

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak için bölgeye gidecek olan Jandarma Özel Harekât (JÖH) personelini, operasyon bölgesine uğurladı.
İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Coşkun\'un yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da katıldı. Vali Coşkun, törende yaptığı konuşmada, JÖH personeline \"Sizlerle gurur duyuyoruz. Rabbim vatanı ve milleti için görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza etsin. Hepimizin kalbi ve duaları sizlerle birlikte. Yolunuz açık olsun, Allah\'a emanet olun\" dedi.

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