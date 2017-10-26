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Jandarma operasyonunda 3,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN, (DHA) - VAN'da, jandarma ekiplerinin operasyonlarında, 1 kilo 31 gramı eroin, 2 kilo 464 gramı metamfetamin olmak üzere toplam 3 kilo 495 gram uyuşturucu ele geçirildi

26 Ekim 2017 20:37

VAN, (DHA) - VAN\'da, jandarma ekiplerinin operasyonlarında, 1 kilo 31 gramı eroin, 2 kilo 464 gramı metamfetamin olmak üzere toplam 3 kilo 495 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi, gözaltına alındı. 
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van\'dan alınan uyuşturucunun, batıdaki illere sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Merkez Tuşba İlçesi\'ndeki İstasyon Mahallesi\'ne yapılan operasyonlarda 1 kilo 31 gram eroin ve 2 kilo 464 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçen toplam 3 kilo 495 gram uyuşturucuyla ilgili 1\'i kadın 2 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

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