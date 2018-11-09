Jandarma okulları ziyaret edip öğrencileri bilgilendirdi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da jandarma ekipleri, uygulama noktalarında ve okul çevrelerinde kontrollerini artırdı. 95 ekip ve 614 personelin katılımıyla yapılan \'Okul güvenliği\' uygulamasında, 3 bin 512 araç kontrol edilirken, 6 bin 225 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aradan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Van\'da, 614 jandarma personelinin katılımıyla, okul çevrelerinde ve şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde, 3 bin 512 araç kontrolden geçirildi; 6 bin 225 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı. Jandarmanın uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, okulları da ziyaret ederek, öğrencileri \'Okul güvenliği\' konusunda bilgilendirdi. Ekipler, çocukların huzur içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için denetimlerin devam edeceğini belirtti.



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