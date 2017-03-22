Jandarma Okullar Komutanlığı iddianamesi hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında meydana gelen darbe girişimine ilişkin eylemlerle ilgili iddianame tamamlandı.

Başsavcılıkça iddianameye ilişkin hazırlanan bilgi notuna göre, 317 kişi hakkında "FETÖ üyeliği, Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından kamu davası açıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan 638 sayfalık iddianamenin birinci bölümünde, 'FETÖ'nün genel yapısı ayrıntılı incelenirken, ikinci bölümünde örgütün TSK'daki yapılanması, üçüncü bölümünde ise olay, şüphelilerin eylemleri, planlama, Jandarma Genel Komutanlığındaki darbeye kalkışma eyleminin anlatımı ve şüphelilerin hukuki durumları ve eylemleri anlatıldı.

Bilgi notuna göre, 15 Temmuz günü Jandarma Okullar Komutanlığında görev yapan şüpheliler ile başka birliklerde görev yapıp darbe teşebbüsü kapsamında Jandarma Okullar Komutanlığına gelen sivil kıyafetli asker şüpheliler fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Beytepe'deki Jandarma Okullar Karargahının işgalini gerçekleştirdi. İşgal kapsamında nizamiye bölgesinin giriş ve çıkışlarını engelleyerek karargah içerisinde bulunan cephaneliği açtı ve darbeci diğer şüphelilere mühimmat dağıtarak darbe eylemini gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında 325 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 247'si tutuklanırken 4 firari hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma sonunda ise 317 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Askeri komutanlıkların gasp edilmesi", "Askeri komutanlığı terk emrine uymama" suçlarından kamu davası açıldı.

Bilgi notuna göre, 8 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.