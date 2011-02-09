Jandarma: Mutki'de bulunan kemikler teröristlere ait

T24 - Jandarma Genel Komutanlığı Bitlis’in Mutki ilçesinde yapılan kazıda bulunan insan kemiklerinin çatışmada öldürülen teröristlere ait olduğunu açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Bitlis'te, Mutki İlçe Jandarma Komutanlığının güvenliğini sağlamak amacıyla daha önceden kazılan mevzilerin geliştirme faaliyetleri sırasında bazı kemiklere rastlandığını, yapılan bu faaliyetleri yanlış değerlendiren vatandaşların olayı cumhuriyet savcılığına bildirmeleri üzerine, Mutki cumhuriyet savcıları tarafından, söz konusu kemiklerin bizzat mahallinde tutanakla ve görüntülerle tespit edilerek incelenmek üzere alındığını belirterek, gözle yapılan ilk tespitlerde hayvan kemiği olduğu değerlendirilen bu kemiklere ilişkin nihai kararın, adli makamların işlemlerinden sonra verileceğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığınca, 6 Ocak-08 Şubat 2011 tarihleri arasında, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler ve yorumlar üzerine yazılı bir açıklama yapıldı.

Söz konusu haberlerde, Mutki Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mutki-Kavakbaşı yolu Ziyaret mevkisinde farklı tarihlerde yapılan kazı çalışmalarında, (17–18) kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının bulunduğunun ifade edildiği anımsatılan açıklamada, konu ile ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

Jandarmadan yapılan açıklama şöyle:

“Bitlis-Mutki ilçesinde bulunan kemik parçaları ile ilgili olarak, 06 Ocak-08 Şubat 2011 tarihleri arasında, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler ve yorumlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması faydalı görülmüştür.

Söz konusu haberlerde, Mutki C.Başsavcılığınca, Mutki-Kavakbaşı yolu Ziyaret mevkiinde farklı tarihlerde yapılan kazı çalışmalarında, (17–18) kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının bulunduğu ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan araştırmada tespit edilen hususlar aşağıya çıkarılmıştır:



a. Mutki ilçesi Çaygeçit köyünde, 08-09 Eylül 1999 tarihinde meydana gelen çatışmada ölü olarak ele geçirilen (15) teroristten, (13)’ünün otopsileri Mutki C.Başsavcılığınca yapılmış ve C.Başsavcılığınca defin ruhsatı düzenlenerek, Mutki Belediyesince 09 Eylül 1999 tarihinde Bitlis-Mutki ilçesi Kavakbaşı yolu Ziyaret mevkiinde defnedilmiştir.

b. Mutki İlçesi Alatoprak köyü Kohan mezrası mevkiinde, 17 Eylül 1999 tarihinde meydana gelen çatışmada ölü olarak ele geçirilen (2) teroristin de Mutki C.Başsavcılığınca otopsileri yapılmış ve aynı şekilde defin ruhsatı düzenlenerek, Mutki Belediyesince 18 Eylül 1999 tarihinde aynı yere defnedildikleri tespit edilmiştir.

c. Bu olaylara ait soruşturma dosyaları Mutki C.Başsavcılığınca düzenlenen, Hazırlık No:1999/109, Fezleke No:1999/15 sayılı fezleke ile olay tarihi itibarıyla VAN Devlet Güvenlik Mahkemesi C.Başsavcılığına (Şimdiki CMK 250’inci maddesi ile görevli) gönderilmiştir.

ç. Söz konusu olaylarda, defnedilen teröristlere ait “fotoğraflar”, “otopsi raporları” ve “defin ruhsatları” soruşturma dosyalarında, defnedildiklerine dair tutanak ve belgeler Mutki Belediye Başkanlığında bulunmaktadır.

Ayrıca, 06 Şubat 2011 tarihli bir basın organında, “Jandarma Mutki’de korsan kazı yapmış” başlığıyla bir haber yayımlanmış olup; haberde, Mutki ilçe J.K.lığının, savcıya haber vermeksizin, kendi binasına ait avlu içinde kazı yaptığı, bu esnada çıkan kemikleri çöpe attığı, söz konusu kemiklerin daha önceden kayıp olan üç şahsa ait olduğu ileri sürülmüştür. Haberde ileri sürülen hususlar gerçeği yansıtmamakta olup, doğrusu aşağıda ifade edildiği gibidir:

Mutki İlçe J.K.lığının güvenliğini sağlamak maksadıyla daha önceden kazılmış bulunan mevzilerin, 29 Ocak 2011 günü 13.00-16.30 saatleri arasında geliştirme faaliyetleri esnasında, bazı kemiklere rastlanmış olup, yapılan bu faaliyetleri yanlış değerlendiren vatandaşların bu olayı C.savcılığına bildirmeleri üzerine, İlçe Jandarma K.lığına gelen Mutki C.Savcıları tarafından, söz konusu kemikler bizzat mahallinde tutanakla ve görüntülerle tespit edilerek incelenmek üzere alınmıştır. Gözle yapılan ilk tespitlerde hayvan kemiği olduğu değerlendirilen bu kemiklere ilişkin nihaî karar, adlî makamların işlemlerinden sonra verilecektir.”