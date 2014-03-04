'Jandarma, MİT'i aylarca dinledi' iddiası

Türkiye, AKP Gülen cemaati gerilimiyle gündeme gelen telekulak skandalını konuşurken, daha önce TIR kriziyle gündeme gelen Jandarma'nın MİT'in 20’ye yakın elemanını aylarca dinlediği öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinden Metehan Demir’in haberine göre jandarmanın, MİT’in çok özel görevlerle donatılmış 20’ye yakın elemanını dinlediği tespit edildi. Dinlemenin aylar boyu sürdüğü ve elde edilen bilgilerin başka kaynaklara aktarıldığı iddiası üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda geçen hafta yapılan gözaltıların ardından çok sayıda askeri personelin görev yeri değiştirildi. Bu görevlere başka yerlerden atama yapıldı. Daha sonra hem İçişleri Bakanlığı, hem de Genelkurmay Başkanlığı’nın talimatı üzerine jandarmada geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Teknik delillerle sabitlenen bu dinleme tespitinin ardından yeni görev değişikliklerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Daha önce de bazı jandarma personelinin Adana’da durdurulan ve MİT’e ait olduğu iddia edilen TIR’larla ilgili hassas bilgileri ihbar ettiği ve savcılık operasyonunun bunun üzerine başladığı öne sürülmüştü.

Bir dizi toplantı

Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması yönünden barış zamanında İçişleri Bakanlığı’na bağlı olsa da terfi örgütlenme ve TSK ile ilgili görevler açısından Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı hareket ediyor. Jandarma MİT'i dinliyor iddialarının ardından bu nedenle hem İçişleri, hem de Genelkurmay nezdinde bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili MİT’in teknik tespiti ve şikâyetinin de söz konusu olduğu belirtiliyor. Son 1 ayda devletin, yabancı servis destekli casusluk faaliyetleriyle karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

Casus yazılım bulundu

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) geçen haftaki toplantısında gündeme gelen bir başka dosyada, 14 bin satırlık bir casus yazılımın devletin çok önemli bir kurumunun bilgisayarlarından kritik bilgileri sızdırmayı başardığı belirtildi.