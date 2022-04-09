Jandarma minibüsü, otomobille çarpıştı: 2 asker şehit oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında 01 JAA 081 plakalı askeri araçla çarpıştı.
Devrilen jandarma aracındaki 2 asker şehit oldu, 1'i hafif 3 asker yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.