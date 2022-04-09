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Jandarma minibüsü, otomobille çarpıştı: 2 asker şehit oldu

1'i hafif 3 asker yaralandı

09 Nisan 2022 16:49

 Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında 01 JAA 081 plakalı askeri araçla çarpıştı.

Devrilen jandarma aracındaki 2 asker şehit oldu, 1'i hafif 3 asker yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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