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Jandarma lojmanlarına taciz ateşi açıldı KARS (A.A)

02 Ekim 2011 00:24

-Jandarma lojmanlarına taciz ateşi açıldı KARS (A.A) - 01.10.2011 - Kars'ın Kağızman ilçesinde, jandarma lojmanlarına teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Kars Valisi Ahmet Kara, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde terör örgütü mensuplarınca yüksek bir tepeden Kağızman ilçe merkezindeki jandarma lojmanlarına roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğunu söyledi. Güvenlik güçlerinin saldırıya anında karşılık verdiğini belirten Kara, şöyle konuştu: ''Teröristlerce, roketatar saldırısının ardından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Karanlık olduğu için olayı gerçekleştiren teröristler olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonlar devam etmektedir.''

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