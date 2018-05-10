Jandarma Kriminal'in raporuna göre, Berkin Elvan'ı vuran kişi yüzde 70 sanık polis Fatih Dalgalı

Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın davasının duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Dava kapsamında “Olası kastla öldürmek” suçundan yargılanan ve halen Van İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan sanık polis Fatih Dalgalı duruşmaya, Van 2. Sulh Ceza Hakimliği’nden SEGBİS ile katıldı. İstanbul Jandarma Kriminal'in raporuna göre, görüntülerdeki kişi yüzde 70’in üzerinde Fatih Dalgalı olduğu tespit edilirken sanık hakkındaki tutuklama talebi yine reddedildi. Bir sonraki duruşma 19 Eylül'e ertelenirken duruşmada "Çocuk katilleri” diye bağıran anne Gülsüm Elvan’a sanık polisin avukatları, “Her seferinde bunu mu dinleyeceğiz” dedi.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin açılan dava görüldü. Duruşmada tanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinden sonra “Çocuk katilleri” diye bağıran anne Gülsüm Elvan’a sanık polisin avukatları, “Her seferinde bunu mu dinleyeceğiz” diye çıkıştı.

Gezi eylemleri sırasında İstanbul Okmeydanı’nda polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava kapsamında “Olası kastla öldürmek” suçundan yargılanan ve halen Van İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan sanık polis Fatih Dalgalı duruşmaya, Van 2. Sulh Ceza Hakimliği’nden SEGBİS ile katıldı. Elvan ailesi ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı Gezi Şehit, Gazi ve Aileleri Platformu, Taksim Dayanışması ve Cumartesi Anneleri gibi demokratik kitle örgütü temsilcileri ile HDP Milletvekili Hüda Kaya, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ve Ethem Sarısülük'ün abisi İkrar Sarısülük'ün de aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi.

Tanıklar görmemiş, duymamış, bilmiyor

Duruşma tanık ifadeleri ile başladı. Tanık olarak dinlenen ilk isim Okmeydanı Hastanesi’nde memur olan Cahit Turan’dı. Turan, hastanede emanet bölümünde çalıştığını, Berkin Elvan’ı görmediğini, hemşireden eşyalarını teslim aldığını ve teslim aldığı eşyalar arasında 4 adet torpil bulunduğunu beyan etti. Gezi eylemleri sırasında TOMA şoförü olan polis memuru Eray Yıldırım ile Van Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Yaşamış da tanık olarak dinlendi. Her iki tanık da olay günü orada olmadıklarını ve görüntüler net olmadığı için sanık Fatih Dalgalı’yı teşhis edemediklerini ifade ettiler. Daha sonra Gezi eylemleri sırasında ZET tüfeği kullanan polis memuru Ali Keleş’in tanık ifadesine geçildi. Olayın olduğu gün Okmeydanı’nda olduğunu ve Gezi eylemleri süresince ZET tüfeği kullandığını anlatan Keleş de sanık Dalgalı’yı tanımadığını öne sürdü. Tanık olarak dinlenen Keleş olay günü Okmeydanı’da olmasına rağmen, Berkin Elvan’ın vurulduğunu haberlerden öğrendiğini söyledi. Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay tanığa, “Olay gününden 1 gün önce ya da sonra ZET silahı taşıdığınız doğru mu?” diye sordu. Tanık doğru olduğunu söyledi. Atalay tanığa ZET ile nasıl ateş ettiklerini sordu. Tanık polis Keleş, “45 derece açıyla atıyoruz yerden ya da havadan mesafeye göre değişir” cevabını verdi. Tanığın sorgusu sırasında baba Sami Elvan elindeki su şişesini yere atarak duruşma salonundan dışarı çıktı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Emin Yıldız da SEGBİS ile bağlandığı duruşmada tanık olarak dinlendi. Yıldız, Gezi eylemleri sırasında kalkan personeli olduğunu ve ZET kullanma sertifikası olmadığını kaydetti. Yıldız, sanık Fatih Dalgalı ile aynı ekipte çalıştığını ancak ne görev yaptığını bilmediğini anlattı. Mahkeme başkanı olay anına ilişkin görüntüleri izleyen tanığa, “Dalgalı’yı teşhis ettin mi? Kolu sargılı kişi o mu?” diye sordu. Görüntülerin net olmadığını savunan Yıldız, sargılı kolu göremedi ama ten rengini gördü. Yıldız, “Görüntüler net değil. Dalgalı olduğu söylenen kişi beyaz tenli ama Dalgalı esmer” dedi. Duruşma savcısı tanığa, Fatih Dalgalı’yı olaydan sonra görüp görmediğini sordu. Tanık Yıldız, görüp görmediğini hatırlamadığını ve aynı grupta çalışmaların rağmen olayı çok sonradan öğrendiğini öne sürdü.

"Annelerinizi ararken Berkin’i hatırlayın"

Tanığın ifadesinin ardından anne Gülsüm Elvan, “Pazar günü anneler günü. Annelerinizi ararken Berkin’i hatırlayın. Yürüyüş yokken niye ateş ettiniz? Benim çocuğumun suçu yoktu. 14 yaşında bir çocuktu. Çocuk katilleri” diyerek ağlamaya başladı. Anne Elvan salondan çıktıktan sonra sanık polisin avukatları, “Her duruşma aynı şey yaşanıyor. Her seferinde bunu mu dinleyeceğiz” diye bağırdı. Elvan ailesinin avukatları ise “Yaptığınız terbiyesizlik ve şımarıklıktır” diyerek tepki gösterdi. Duruşmaya ara verildi.

Yirmi tanığın dinlenmesinin ardından söz alan Elvan ailesinin avukatları sanık Fatih Dalgalı'nın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi kararını vererek duruşmayı duruşmayı 19 Eylül'e ertelendi

Görüntülerdeki kişi yüzde 70 Fatih Dalgalı

Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada olay anındaki ve sonrasındaki görüntülerin incelenmesi için görüntüler İstanbul Jandarma Kriminal’e gönderilmişti. Raporda, görüntülerde kişinin yüzde 70’in üzerinde Fatih Dalgalı olduğunun tespit edildiği belirtildi.