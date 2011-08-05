-JANDARMA KOMUTANLIĞI BİN 83 ŞOFÖR ALACAK ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Jandarma Genel Komutanlığı, terhis tarihinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olanlar arasından, toplam bin 83 otomobil, otobüs ve kamyon şoförü alacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığına da (KKK) sözleşmeli er alınacak. Jandarma Genel Komutanlığının bağlı birliklerinde istihdam edilmek üzere 95 otomobil, 429 midibüs ve otobüs ile 559 kurtarıcı ve kamyonun bulunduğu Türkiye genelindeki tüm illerde şoför branşında uzman erbaş istihdam edilecek. Başvurular, en geç 8 Ağustos 2011 tarihinde mesai saati sonunu kadar Jandarma Okullar Komutanlığı Uzman Erbaş Kayıt Kabul Komisyon Başkanlığına yapılacak. Başvurusu kabul edilen adayların listesi, 22 Ağustos 2011 tarihinden itibaren www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak. Yazılı sınav, 10 Eylül 2011 tarihinde Jandarma Okulları Komutanlığında yapılacak ve sonuçlar 11 Eylül 2011 tarihinden itibaren aynı internet adresinden duyurulacak. Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle: ''En az lise veya dengi okul mezunu olmak, başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, terhis tarihi üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak, başvuru tarihi itibarıyla en az B, C ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak'' -KKK SÖZLEŞMELİ ER ALACAK- Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığında istihdam edilmek üzere sözleşmeli erler alınacak. Başvurular 12 Ağustos 2011 tarihine kadar www.kkk.tsk.tr adresine yapılacak. İstekliler detaylı bilgiyi aynı internet adresinde yer alan başvuru kılavuzundan temin edebilecek.