Jandarma komutanına FETÖ'den gözaltı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'ne geçen ağustos ayında atanan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.T., Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine Yalvaç Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, geçen cuma günü İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek üsteğmeni gözaltına aldı. Odasında arama yapılan M.T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Diyarbakır\'a gönderildi. Diyarbakır Silvan ve Ankara\'da görev yaptıktan sonra geçen ağustos ayında Yalvaç\'a atanan M.T., eylül ayında evlenmişti.



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