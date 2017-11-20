T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarma komutanına FETÖ'den gözaltı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'ne geçen ağustos ayında atanan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M

20 Kasım 2017 17:49

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'ne geçen ağustos ayında atanan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.T., Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine Yalvaç Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, geçen cuma günü İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek üsteğmeni gözaltına aldı. Odasında arama yapılan M.T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Diyarbakır\'a gönderildi. Diyarbakır Silvan ve Ankara\'da görev yaptıktan sonra geçen ağustos ayında Yalvaç\'a atanan M.T., eylül ayında evlenmişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurettin ARKANYALVAÇIsparta DHA ISPARTA YalvaçJandarma KomutanıFethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYDiyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYYalvaçYalvaç Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24