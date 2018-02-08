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Jandarma komutanı 'FETÖ'den gözaltına alındı

Gözaltına alınan Menderes İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erhan Ü'nün ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi

Temsili

08 Şubat 2018 22:19

İzmir'de yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında Menderes İlçesi'nin Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erhan Ü. ile bir uzman çavuş gözaltına alındı. İki askerin, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon yaptı. Operasyonda savcılığın talimatıyla Menderes İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erhan Ü. ile bir uzman çavuş FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan iki kişi, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüzbaşı ve uzman çavuşun, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.(DHA)

 

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