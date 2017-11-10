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Jandarma komandolardan Ata'ya saygı

Zafer KUMRU/AĞRI, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79'ncu yıl dönümünde, Ağrı'nın kırsalında teröristlerle mücadele veren jandarma komando timleri tarafından saygıyla anıldı

10 Kasım 2017 17:01

Zafer KUMRU/AĞRI, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79\'ncu yıl dönümünde, Ağrı\'nın kırsalında teröristlerle mücadele veren jandarma komando timleri tarafından saygıyla anıldı.
Ağrı\'ya 30 kilometre uzaklıktaki Mollazede Tepe Mevkiine konuşlandırılan Cumaçay Jandarma Karakolu\'nun içtima alanında düzenlenen anma törenlerine Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Yahya Tanış, askerler ve güvenlik korucuları katıldı. Jandarma Kıdemli Başçavuş Zeynel Göçer\'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun gönderdiği mesaj okundu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı\'nın okunması ile devam eden anma törelerinde jandarma er Rafet Kuş, \'Mustafa Kemal\'i Düşünüyorum\' şiirini okudu. Saat 09.05\'de sirenler çaldı. Asker ve güvenlik korucuları saygı duruşunda bulunurken kışladaki bayraklar da yarıya indirildi.
Bu sırada bölgede PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen \'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Polat\' operasyonundan dönen jandarma Komanda Timleri siren seslerini duyunca oldukları yerde mevzi alarak saygı duruşunda bulundu. Karakola gelen timler tekmil vererek operasyonu sonlandırdı.

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