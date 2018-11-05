Jandarma karakolundaki nezarethanede intihar etti

ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve izinli çıktıktan sonra dönmeyen daha sonra jandarma tarafından yakalanan Hüseyin T. (34), gözaltında tutulduğu jandarma karakolundaki nezarethanede iddiaya göre, pijamasının ipiyle kendini asarak yaşamını son verdi.

Olay, Çorum merkeze bağlı Cemilbey Jandarma Karakolu’nda meydana geldi. Bir suçtan dolayı hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıkan Hüseyin T., izin süresinin tamamlanmasına rağmen geri dönmedi. Bunun üzerine Hüseyin T.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince yakalanan Hüseyin T., gözaltına alınarak Cemilbey Jandarma Karakolu’na götürüldü. İşlemleri için nezarethanede bekletilen Hüseyin T., bir süre sonra iddiaya göre, pijamasının ipiyle kendisini asarak intihar etti. Hüseyin T.\'nin cenazesi, karakolda görevli askerler tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine karakola gelen Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı. Hüseyin T.\'nin cenazesi, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Jandarma Komutanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı.

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