Jandarma karakoluna roketli saldırı; bir korucu şehit oldu

Muş’un Kızılağaç Beldesi’ndeki jandarma karakol binasına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle çatışma çıktı. Çatışmada 1 korucu şehit, oldu, 1 korucu yaralandı.

Muş- Kulp- Diyarbakır karayolunun 18’inci kilometresindeki Kızılağaç Beldesindeki karakola bugün saat 12.30 sıralarında bir grup PKK’lı tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.



Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 korucu şehit, oldu, 1 korucu yaralandı.



Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.