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Jandarma karakoluna roketli saldırı; bir korucu şehit oldu

Muş'ta jandarma karakoluna düzenlenen saldırı sonrası bölgede hava destekli operasyon başlatıldı

15 Haziran 2016 20:16

Muş’un Kızılağaç Beldesi’ndeki jandarma karakol binasına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle çatışma çıktı. Çatışmada 1 korucu şehit, oldu, 1 korucu yaralandı.

Muş- Kulp- Diyarbakır karayolunun 18’inci kilometresindeki Kızılağaç Beldesindeki karakola bugün saat 12.30 sıralarında bir grup PKK’lı tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 korucu şehit, oldu, 1 korucu yaralandı.

Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

 

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