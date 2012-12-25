Jandarma karakoluna roketli saldırı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Erciler Jandarma Karakolu'na akşam saatlerinde, PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Karakolda nöbet tutan askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın ardından PKK'lılar kaçtı.
Mazıdağı ile Derik İlçeleri arasında bulunan Erciler Köyü'ndeki jandarma karakoluna, akşam saat 22.00'de PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.
Peş peşe 3 adet roket atan PKK'lılar, karakolda nöbet tutan askerler anında, ateşle karşılık verdi. Güvenlik güçleri ile PK'lı grup arasında yaşanan kısa süreli çatışmadan sonra PKK'lılar, karanlıktan faydalanarak dağlık alana kaçtı.
Ölen yada yaralanın olmadığı çatışma sonrası kaçan PKK'lıların yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.