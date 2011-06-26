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JANDARMA KARAKOLU ÖNÜNDE PATLAMA: 2 YARALI  ORDU (A.A)

26 Haziran 2011 16:19

-JANDARMA KARAKOLU ÖNÜNDE PATLAMA: 2 YARALI  ORDU (A.A) - 26.06.2011 - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir jandarma karakolu önünde meydana gelen patlamada bir jandarma uzman çavuş ile bir er yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Topçam beldesindeki jandarma karakolu önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Jandarma Uzman Çavuş Erol Kuzmaz ile ismi açıklanmayan bir er çeşitli yerlerinden yaralandı. Yarılılar 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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