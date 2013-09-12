Jandarma: JİTEM deneme amaçlı kuruldu, 1990'da son verildi

Jandarma Genel Komutanlığı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal davasına yolladığı belgelerde JİTEM'in deneme mahiyetinde oluşturulduğunu belirtti. Genelkurmay ise "Hiç olmadı" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili davanın dosyasına JİTEM ve TUSHAD yapılanmasına ilişkin önemli belgeler gönderdi.

Genelkurmay, ‘halen ve geçmişte JİTEM şeklinde bir yapılanma olmadığını’ bildirirken, Jandarma Genel Komutanlığı ise ‘deneme mahiyetinde’ bir JİTEM yapılanmasının bir dönem oluşturulduğunu ifade etti.

Mesut Hasan Benli’nin Radikal’deki haberine göre, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili dava dün başladı. Dosyaya Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Komutanlığı tarafından JİTEM ve Türkiye Ulusal Stratejiler ve Hareket Dairesi’ne (TUSHAD) ilişkin önemli belgeler gönderildi.

Genelkurmay, gizli tanık Selçuk’un beyanlarında geçen yapıların var olup olmadığını soran mahkemeye hem JİTEM hem de TUSHAD isimli bir birimin bulunmadığını bildirerek şunları belirtti: “Geçmişte ve halen Genelkurmay Başkanlığı teşkilat yapısında, Türkiye Ulusal Stratejiler ve Hareket Dairesi (TUSHAD) isimli bir birim bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu birime bağlı JİTEM, Siyah ve Beyaz Kuvvetler adlı yapılanmalar da mevcut değildir.”

‘Sadece savaşta olur’

Genelkurmay Başkanlığı, gizli tanık Selçuk’un ifadesinde geçtiği belirtilen ‘Siyah, Beyaz Kuvvetler’e ilişkin olarak da şunları ifade etti:

“Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı bünyesinde sefer görev emri verilen yedek personel, yaş ve yeteneklerine göre arazide görev yapacaklar ‘siyah personel’ ve meskûn mahalde görev yapacaklar ‘beyaz personel’, yedek personel vasfını kaybedenler ‘turuncu personel’ olarak nitelendirilmektedir. Barışta ve seferde ‘siyah kuvvetler’ ve ‘beyaz kuvvetler’ diye isimlendirilen bir kuvvet/ birlik teşkilat olmamıştır.”

Jandarma Genel Komutanlığı ise mahkemeye gönderdiği yanıtında JİTEM ve TUSHAD yapılanmasına ilişkin bilgi ve belgeye rastlanılmadığını belirtip şu bilgileri verdi:

“Jandarma Asayiş Komutanlığı’nca terörle mücadelede istihbarat etkinliğini artırmak ve Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı kadrosunu güçlendirmek maksadıyla Kasım 1988 tarihinde, personel miktarının artırılması, Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı ‘Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı’ (kısaca JİTEM) bünyesindeki İstihbarat Tim Komutanlığı isminin ise ‘Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Birlik Komutanlığı’ (kısaca JİT) olarak değiştirilmesi teklif edilmiş, teklif geçici görev kuruluşuyla deneme mahiyetinde bir süre uygulanmış olup, Nisan 1990’da son verilmiştir. JİTEM ve JİT tabirleri geçmiş yıllarda da jandarma dışında bazı kaynaklarca zaman zaman kullanılmış, bunun üzerine 1994 yılında JİTEM, 1997 yılında da JİT tabirinin kullanılmaması için birlikler uyarılmıştır.”